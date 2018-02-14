«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Мнения

«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Общественный деятель и журналист испытала на себе, насколько тяжело быть публичной особой.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан
| | Всех граждане Нидерландов принудительно станут донорами органов

Всех граждане Нидерландов принудительно станут донорами органов

Вчера, 20:10
Всех совершеннолетних граждан Нидерландов возрастом старше 18 лет внесут в реестр доноров внутренних органов. Такое решение приняли на заседании парламента государства. Информацию об этом распространяют голландские СМИ.

Всех граждане Нидерландов принудительно станут донорами органов

 

После вступления закона в силу всем жителям Нидерландов отправят письменные оповещения о том, что их имена вносят в базу данных. После смерти людей, их внутренние органы отправят в медицинские учреждения для пересадки нуждающимся. Каждый человек может отказаться от такой перспективы. Для этого нужно написать заявление. Причиной данной инициативы является катастрофическая нехватка внутренних органов в стране. В прошлом году в Нидерландах погибли 57 пациентов клиник, так как их родственники не нашли своевременно подходящих доноров.

Голландия не единственная держава в мире, которая решила проблему нехватки внутренних органов автоматическим внесением в реестр всех граждан. Ранее по этому пути пошли Франция, Бельгия и Испания. В Европе нормально относятся к данной инициативе, хотя некоторые родственники погибших отрицательно воспринимают подобное донорство. В России тоже приняли закон о передаче внутренних органов больницам. При этом человек самостоятельно решает, становиться донором или нет.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Создан робот для выращивания внутренних органов человека
Создан робот для выращивания внутренних органов человека

Американские ученые из Бостонской лечебницы создали робота, предназначенного для выращивания внутренних органов человека. На данный момент специалисты провели

Apple поможет своим пользователям стать донорами органов
Apple поможет своим пользователям стать донорами органов

Тим Кук, исполнительный директор Apple, заявил, что дополнительная кнопка, введенная в программу Health, поможет сократить постоянную нехватку доноров в США. В

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ

День сотрудника органов внутренних дел РФ

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости