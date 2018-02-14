Всех граждане Нидерландов принудительно станут донорами органов

Всех совершеннолетних граждан Нидерландов возрастом старше 18 лет внесут в реестр доноров внутренних органов. Такое решение приняли на заседании парламента государства. Информацию об этом распространяют голландские СМИ.

Домбровский Сергей

После вступления закона в силу всем жителям Нидерландов отправят письменные оповещения о том, что их имена вносят в базу данных. После смерти людей, их внутренние органы отправят в медицинские учреждения для пересадки нуждающимся. Каждый человек может отказаться от такой перспективы. Для этого нужно написать заявление. Причиной данной инициативы является катастрофическая нехватка внутренних органов в стране. В прошлом году в Нидерландах погибли 57 пациентов клиник, так как их родственники не нашли своевременно подходящих доноров.Голландия не единственная держава в мире, которая решила проблему нехватки внутренних органов автоматическим внесением в реестр всех граждан. Ранее по этому пути пошли Франция, Бельгия и Испания. В Европе нормально относятся к данной инициативе, хотя некоторые родственники погибших отрицательно воспринимают подобное донорство. В России тоже приняли закон о передаче внутренних органов больницам. При этом человек самостоятельно решает, становиться донором или нет.