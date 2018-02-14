Юрист Трампа подтвердил передачу 130 тысяч долларов порноактрисе

Адвокат американского президента Дональда Трампа рассказал, что передача «отступных» в размере 130 тысяч долларов звезде порнофильмов, заявившей о романе с американским лидером, в действительности и мела место. При этом юрист не стал уточнять, за какие заслуги участница кино для взрослых Сторми Дэниэлс получила «гонорар».

Дарья Светозарова

Поначалу актриса подтверждала факт интимной близости с президентом США, но позже забрала свои слова назад. В Белом доме также отрицают сообщение о том, что между Трампом и Стеффани Клиффорд (настоящее имя Дэниэлс) была любовная связь.Адвокат президента подчеркивает, что расплачивался с актрисой деньгами из личных сбережений. Ни сам хозяин Белого дома, ни его соратники из предвыборного штаба, по словам юриста, не имеют к этому никакого отношения. Вместе с тем, Майкл Коэн проигнорировал вопрос, за что девушка получила столь солидное вознаграждение.