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| | Юрист Трампа подтвердил передачу 130 тысяч долларов порноактрисе

Юрист Трампа подтвердил передачу 130 тысяч долларов порноактрисе

Вчера, 19:49
Адвокат американского президента Дональда Трампа рассказал, что передача «отступных» в размере 130 тысяч долларов звезде порнофильмов, заявившей о романе с американским лидером, в действительности и мела место. При этом юрист не стал уточнять, за какие заслуги участница кино для взрослых Сторми Дэниэлс получила «гонорар».

Юрист Трампа подтвердил передачу 130 тысяч долларов порноактрисе

 

Поначалу актриса подтверждала факт интимной близости с президентом США, но позже забрала свои слова назад. В Белом доме также отрицают сообщение о том, что между Трампом и Стеффани Клиффорд (настоящее имя Дэниэлс) была любовная связь.

Адвокат президента подчеркивает, что расплачивался с актрисой деньгами из личных сбережений. Ни сам хозяин Белого дома, ни его соратники из предвыборного штаба, по словам юриста, не имеют к этому никакого отношения. Вместе с тем, Майкл Коэн проигнорировал вопрос, за что девушка получила столь солидное вознаграждение.
Дарья Светозарова
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