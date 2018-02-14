Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета
| | Пожилой американец подарил своей супруге один и тот же подарок 39 раз подряд

Пожилой американец подарил своей супруге один и тот же подарок 39 раз подряд

Сегодня, 14:10
Уже 39 лет подряд американец из штата Нью-Мехико дарит своей супруге одну и ту же коробку конфет. Эта семейная традиция сложилась в их семье не с целью экономии. Свою историю мужчина поведал телеканалу News 8 WTNH.

Пожилой американец подарил своей супруге один и тот же подарок 39 раз подряд

 

Супружеская пара Рона и Донны Крамер из американского города Альбукерке познакомились в 1979 году, когда супруг работал агентом по страхованию. Он зашёл в дом своей будущей жены, чтобы проконсультировать её по данному вопросу. В скором времени у них вспыхнули чувства. В День всех влюблённых Рон преподнёс возлюбленной её любимые шоколадные конфеты с кремовой начинкой.

Интересное предложение поступило от продавца при покупке конфет: если он не выбросит коробку, то может воспользоваться ею и на следующий День святого Валентина. Мужчина так поступает уже 39 лет.

 

Четырнадцать лет назад Донне поставили диагноз приобретённого слабоумия, а в августе 2015 года её отправили в дом престарелых. Женщина ничего не могла сделать сама. Это был самый грустный день для супружеской пары, так как возлюбленная Рона может забыть любимого. Но он с радостью навещает её и старается как можно дольше провести времени с ней, не забыв о своей традиции – каждый День святого Валентина дарить её любимые конфеты всё в той же коробке, что и много лет назад.
Дарья Пышняк
Новости по теме
Pornhub дарит премиум-аккаунты в День святого Валентина
Pornhub дарит премиум-аккаунты в День святого Валентина

Всемирно известный портал с порнографическими материалами Pornhub объявил об аттракционе невиданной щедрости, связанном с Днём святого Валентина. В честь дня

В Нижнем Новгороде мужчина на День влюбленных поджег автомобиль возлюбленной
В Нижнем Новгороде мужчина на День влюбленных поджег автомобиль возлюбленной

В Нижнем Новгороде мужчина на День влюблённых поджёг автомобиль своей избранницы. Известно, что пара перед этим сильно поскандалила.

На прилавках Новосибирска появились конфеты «Крым. А ну-ка, отбери!»
На прилавках Новосибирска появились конфеты «Крым. А ну-ка, отбери!»

На прилавках продуктовых магазинов Новосибирска появились новые конфеты с названием «Крым. А ну-ка, отбери!», их производство стал самой обсуждаемой темой в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости