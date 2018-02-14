Пожилой американец подарил своей супруге один и тот же подарок 39 раз подряд

Уже 39 лет подряд американец из штата Нью-Мехико дарит своей супруге одну и ту же коробку конфет. Эта семейная традиция сложилась в их семье не с целью экономии. Свою историю мужчина поведал телеканалу News 8 WTNH.

Супружеская пара Рона и Донны Крамер из американского города Альбукерке познакомились в 1979 году, когда супруг работал агентом по страхованию. Он зашёл в дом своей будущей жены, чтобы проконсультировать её по данному вопросу. В скором времени у них вспыхнули чувства. В День всех влюблённых Рон преподнёс возлюбленной её любимые шоколадные конфеты с кремовой начинкой.Интересное предложение поступило от продавца при покупке конфет: если он не выбросит коробку, то может воспользоваться ею и на следующий День святого Валентина. Мужчина так поступает уже 39 лет.

Дарья Пышняк

Четырнадцать лет назад Донне поставили диагноз приобретённого слабоумия, а в августе 2015 года её отправили в дом престарелых. Женщина ничего не могла сделать сама. Это был самый грустный день для супружеской пары, так как возлюбленная Рона может забыть любимого. Но он с радостью навещает её и старается как можно дольше провести времени с ней, не забыв о своей традиции – каждый День святого Валентина дарить её любимые конфеты всё в той же коробке, что и много лет назад.