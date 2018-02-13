Фанат RHCP пролетел полстраны ради концерта и ошибся группой

В Сети посмеялись на мужчиной из Англии, который собрался за незначительные денежные средства посетить выступление всемирно известного коллектива Red Hot Chili Peppers. По ошибке он приобрел тикеты на концерт группы с похожим наименованием. Он все еще не может поверить в произошедшее. В Сети посмеялись на мужчиной из Англии, который собрался за незначительные денежные средства посетить выступление всемирно известного коллектива Red Hot Chili Peppers. По ошибке он приобрел тикеты на концерт группы с похожим наименованием. Он все еще не может поверить в произошедшее.

Он купил два билета за 40 долларов, подарив их своей даме сердца. Пара отправилась из Честерфилда в Белфаст (Северная Ирландия). Ошибку парень обнаружил за два дня до концерта, его возлюбленная пыталась найти сведения о выступлении Red Hot Chili Peppers, но ничего такого не нашла. Тем не менее, они попали на выступление «чужой» группы и купили их фирменные майки.

Никита Готский

Британский фанат рок-группы Red Hot Chili Peppers перепутал название и отправился на концерт группы с похожим названием. Об этом он написал в Twitter.