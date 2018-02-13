Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018 «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора
| | Фанат RHCP пролетел полстраны ради концерта и ошибся группой

Фанат RHCP пролетел полстраны ради концерта и ошибся группой

Вчера, 21:20
Британский фанат рок-группы Red Hot Chili Peppers перепутал название и отправился на концерт группы с похожим названием. Об этом он написал в Twitter.

Фанат RHCP пролетел полстраны ради концерта и ошибся группой

 

В Сети посмеялись на мужчиной из Англии, который собрался за незначительные денежные средства посетить выступление всемирно известного коллектива Red Hot Chili Peppers. По ошибке он приобрел тикеты на концерт группы с похожим наименованием. Он все еще не может поверить в произошедшее.
 
Он купил два билета за 40 долларов, подарив их своей даме сердца. Пара отправилась из Честерфилда в Белфаст (Северная Ирландия). Ошибку парень обнаружил за два дня до концерта, его возлюбленная пыталась найти сведения о выступлении Red Hot Chili Peppers, но ничего такого не нашла. Тем не менее, они попали на выступление «чужой» группы и купили их фирменные майки.

Никита Готский
Новости по теме
Белорусские таможенники объяснили инцидент с группой Red Hot Chili Peppers
Белорусские таможенники объяснили инцидент с группой Red Hot Chili Peppers

Белорусские таможенники объяснили громкий инцидент с Red Hot Chili Peppers. Оказалось, что они просто перепутали музыкантов с группой Metalicа и взяли у них

Стала известна причина госпитализации солиста группы Red Hot Chili Peppers
Стала известна причина госпитализации солиста группы Red Hot Chili Peppers

Энтони Кидиса, солиста группы Red Hot Chili Peppers , доставили в медучреждение с острой болью в области живота, она была вызвана осложнениями после кишечного

Фронтмен рок-группы Red Hot Chili Peppers попал в больницу
Фронтмен рок-группы Red Hot Chili Peppers попал в больницу

В Калифорнии не состоялся концерт американской группы Red Hot Chili Peppers. Фронтмен Энтони Кидис был госпитализирован и не смог выйти на сцену.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости