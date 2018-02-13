Фанат RHCP пролетел полстраны ради концерта и ошибся группой

В Сети посмеялись на мужчиной из Англии, который собрался за незначительные денежные средства посетить выступление всемирно известного коллектива Red Hot Chili Peppers. По ошибке он приобрел тикеты на концерт группы с похожим наименованием. Он все еще не может поверить в произошедшее.
Фанат RHCP пролетел полстраны ради концерта и ошибся группойВчера, 21:20
Белорусские таможенники объяснили громкий инцидент с Red Hot Chili Peppers. Оказалось, что они просто перепутали музыкантов с группой Metalicа и взяли у них
Энтони Кидиса, солиста группы Red Hot Chili Peppers , доставили в медучреждение с острой болью в области живота, она была вызвана осложнениями после кишечного
В Калифорнии не состоялся концерт американской группы Red Hot Chili Peppers. Фронтмен Энтони Кидис был госпитализирован и не смог выйти на сцену.