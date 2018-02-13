Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018 «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора
| | Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета

Вчера, 21:15
В Лондоне проходить проверка корпуса парламента после обнаружения там подозрительного пакета. Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета

 

Согласно полученным данным, сотрудники полиции не перекрывали движение в районе здания, в коридорах помещения работают стражи правопорядка. Журналисты ссылаются на утверждение представителей палаты общин, который заявил, что полицейские ведут расследование по факту сигнала о бомбе. Подробности данного происшествия пока не уточняются.

Ранее полиция Лондона арестовала британца, который воевал в войсках курдов против ИГИЛ*(запрещена в РФ). До этого в столице королевства некий Халид Масуд, управляя машиной, врезался в толпу людей и напал на полицейского, его удалось ликвидировать.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Никита Готский
Новости по теме
В Твери эвакуировали автовокзал из-за обнаружения подозрительного предмета
В Твери эвакуировали автовокзал из-за обнаружения подозрительного предмета

Тверской автовокзал был эвакуирован из-за подозрительного предмета. Его нашли в 13:40, вскоре на место происшествия приехала служба разминирования.

Полиция Лондона задержала трёх девушек по подозрению в терроризме
Полиция Лондона задержала трёх девушек по подозрению в терроризме

Полиция Лондона задержала трёх молодых девушек, которые подозреваются в подготовке и совершению терактов. По сообщению информационного агентства пресс-службы

В голливудском метро восстановили движение поездов после обнаружения подозрительного предмета на рельсах
В голливудском метро восстановили движение поездов после обнаружения подозрительного предмета на рельсах

В Лос-Анджелесе в Голливуде в районе станции Hollywood-Highland Station возобновлено движение поездов местного метрополитена. Причиной остановки было

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости