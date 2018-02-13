Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета

В Лондоне проходить проверка корпуса парламента после обнаружения там подозрительного пакета. Об этом сообщают местные СМИ.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Никита Готский

Согласно полученным данным, сотрудники полиции не перекрывали движение в районе здания, в коридорах помещения работают стражи правопорядка. Журналисты ссылаются на утверждение представителей палаты общин, который заявил, что полицейские ведут расследование по факту сигнала о бомбе. Подробности данного происшествия пока не уточняются.Ранее полиция Лондона арестовала британца, который воевал в войсках курдов против ИГИЛ*(запрещена в РФ). До этого в столице королевства некий Халид Масуд, управляя машиной, врезался в толпу людей и напал на полицейского, его удалось ликвидировать.