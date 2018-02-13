Одинокие "зеленые человечки" обрели пару

Накануне 14 февраля власти южной части Тайваня решили установить новые светофоры. Влюбленные человечки появились в уезде Пиндун. Сегодня прошло торжественное открытие первых 40 объектов. В новом дизайне красный человечек опускается на одно колено и делает предложении своей возлюбленной, а зеленый идет под руку со своей подругой. Так власти надеются не только сделать старые светофоры более привлекательными, но и обратить внимание молодежи на безопасность на дорогах. До конца текущего года обновленные светофоры появятся по всему уезду Пиндун.
Глава региона Пэнь Мэнь-Аня уверен, что с помощью «не одиноких» светофоров удастся подчеркнуть, что уезд Пиндун – место, «наполненное любовью».