Как провести 14 февраля, если ты один

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Как провести 14 февраля, если ты один

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| | Одинокие "зеленые человечки" обрели пару

Одинокие "зеленые человечки" обрели пару

Вчера, 20:35
В Тайване ко Дню святого Валентина возлюбленных нашли даже одинокие человечки со светофоров. Об этом проинформировали местные СМИ.

Одинокие "зеленые человечки" обрели пару

 

Накануне 14 февраля власти южной части Тайваня решили установить новые светофоры. Влюбленные человечки появились в уезде Пиндун. Сегодня прошло торжественное открытие первых 40 объектов. В новом дизайне красный человечек опускается на одно колено и делает предложении своей возлюбленной, а зеленый идет под руку со своей подругой. Так власти надеются не только сделать старые светофоры более привлекательными, но и обратить внимание молодежи на безопасность на дорогах. До конца текущего года обновленные светофоры появятся по всему уезду Пиндун.

Глава региона Пэнь Мэнь-Аня уверен, что с помощью «не одиноких» светофоров удастся подчеркнуть, что уезд Пиндун – место, «наполненное любовью».
Виктория Озерова
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