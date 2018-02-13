Одинокие "зеленые человечки" обрели пару

В Тайване ко Дню святого Валентина возлюбленных нашли даже одинокие человечки со светофоров. Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

Накануне 14 февраля власти южной части Тайваня решили установить новые светофоры. Влюбленные человечки появились в уезде Пиндун. Сегодня прошло торжественное открытие первых 40 объектов. В новом дизайне красный человечек опускается на одно колено и делает предложении своей возлюбленной, а зеленый идет под руку со своей подругой. Так власти надеются не только сделать старые светофоры более привлекательными, но и обратить внимание молодежи на безопасность на дорогах. До конца текущего года обновленные светофоры появятся по всему уезду Пиндун.Глава региона Пэнь Мэнь-Аня уверен, что с помощью «не одиноких» светофоров удастся подчеркнуть, что уезд Пиндун – место, «наполненное любовью».