Молния пробила огромную дыру в американском бомбардировщике

19 декабря к специалистам базы ВВС США Барксдэйл в Луизиане обратилась команда бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. Экспертам пришлось заменить лайнеру хвостовую часть из-за того, что там образовалась огромная дыра. В бомбардировщик попала молния.

Виктория Озерова

Сегодня стала известно о произошедшем еще 19 декабря в США инциденте. В Луизиане была гроза, когда B-52 совершал посадку, в него попала молния. Удар оказался такой силы, что противоударные механизмы и громоотвод авиасудна вышли из строя. После приземления команда обнаружила, что в хвосте бомбардировщика образовалась огромная дыра, размером в человеческий рост. За помощью экипаж обратился к специалистам местной базы ВВС США. Эрик Элиссон, один из механиков, признался, что это первое такого рода происшествие за все 15 лет, что он работает с бомбардировщиками.В итоге механики починили бомбардировщик. Они установили на судно хвост списанного самолета.