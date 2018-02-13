Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018 «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора
| | Молния пробила огромную дыру в американском бомбардировщике

Молния пробила огромную дыру в американском бомбардировщике

Вчера, 19:23
19 декабря к специалистам базы ВВС США Барксдэйл в Луизиане обратилась команда бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. Экспертам пришлось заменить лайнеру хвостовую часть из-за того, что там образовалась огромная дыра. В бомбардировщик попала молния.

Молния пробила огромную дыру в американском бомбардировщике

 

Сегодня стала известно о произошедшем еще 19 декабря в США инциденте. В Луизиане была гроза, когда B-52 совершал посадку, в него попала молния. Удар оказался такой силы, что противоударные механизмы и громоотвод авиасудна вышли из строя. После приземления команда обнаружила, что в хвосте бомбардировщика образовалась огромная дыра, размером в человеческий рост. За помощью экипаж обратился к специалистам местной базы ВВС США. Эрик Элиссон, один из механиков, признался, что это первое такого рода происшествие за все 15 лет, что он работает с бомбардировщиками.

В итоге механики починили бомбардировщик. Они установили на судно хвост списанного самолета.
Виктория Озерова
Новости по теме
Ученые: Над Россией образовалась огромная озоновая дыра
Ученые: Над Россией образовалась огромная озоновая дыра

Над Россией образовалась огромная озоновая дыра. Об этом сообщили климатологи из МГУ.

В Бельгии молния попала в крышу над детской комнатой и сделала дыру
В Бельгии молния попала в крышу над детской комнатой и сделала дыру

В ночь на 19 июля, в Бельгии были сильные грозовые дожди. Одна из молний попала в крышу над детской комнатой. Обошлось без жертв.

В самолет, летевший рейсом Стамбул-Сочи, попала молния
В самолет, летевший рейсом Стамбул-Сочи, попала молния

В самолет «Аэробус» А-319, летевший рейсом из Стамбула в Сочи, попала молния. Несмотря на чрезвычайное происшествие, посадка лайнера проходила в штатном режиме

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости