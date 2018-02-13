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| | ЧВК «Вагнер» и САА уничтожили террористов, сбивших российский штурмовик над Идлибом

ЧВК «Вагнер» и САА уничтожили террористов, сбивших российский штурмовик над Идлибом

Сегодня, 12:38

Сирийская арабская армия (ССА) при участии добровольцев из ЧВК «Вагнер» ликвидировала террористов, виновных в гибели российского летчика Романа Филипова, выполнявшего боевое задание в Идлибе за штурвалом Су-25, передает«КМ.RU».

В арабских источниках совместную спецоперацию САА и ЧВК «Вагнер» назвали «местью» за гибель российского летчика. Напомним, что 3 февраля террористы обстреляли штурмовик из ПЗРК. Филипову удалось катапультироваться, но майор приземлился в плотном окружении боевиков и начал отстреливаться от нападавших исламистов. Понимая самый вероятный исход боя, Филипов решил подорвать себя гранатой. Спустя три дня после смерти Филипова президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

На территории Сирии после уничтожения запрещенной в России организации «Исламское государство»* остаются разрозненные и зачастую враждующие друг с другом террористические группировки, которым противодействуют правительственная армия САР, ВКС РФ и бойцы ЧВК «Вагнер», участвующие в разведывательных и наступательных операциях. Так, ответственность за сбитый Су-25 взяла группировка боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам», которую контролирует запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат ан-Нусра», являющаяся сирийским ответвлением запрещенной в России международной террористической сети «Аль-Каида», которая пытается удержаться в Идлибе.

САА при поддержке союзников проводит антитеррористические операции в провинции Идлиб, в южных районах которой боевики стягивают свои силы, получая западное вооружение. Бои до сих пор идут в центральной части САР. После освобождения северо-восточных районов Хамы, боевые действия сместились к западу, и оба региона стали ареной противостояния правительственных войск и исламистских вооруженных формирований.


* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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