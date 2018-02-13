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| | Пес с «космической» скоростью удивил пользователей Сети

Пес с «космической» скоростью удивил пользователей Сети

Сегодня, 12:02
Собака с «космической» скоростью удивила пользователей мировой Сети. Прыжок оперативного пса показан в соцсети Twitter.

Пес с «космической» скоростью удивил пользователей Сети

 

Один из фолловеров опубликовал в «паутинке» видеоролик, в котором его собака на огромной скорости запрыгивает в открытое окно автомобиля. Мужчина сам оказался в шоке от «космических» способностей питомца. По его словам, он обнародовал видеоролик с целью продемонстрировать остальным людям уровень спортивной подготовки животного, но не знал, что у того почти нет самоконтроля.

Данный пост собрал 8,5 миллионов просмотров в интернете и множество лайков. Подписчики считают, что питбуль обрадовался своему хозяину и попытался подбежать нему как модно ближе. Другие пообещали после просмотра тоже завести домашнего пса именно этой породы. К слову, этот пользователь ранее публиковал кадры с другими своими собаками. Он заметил, что его питомцы иногда недружелюбно относятся к нему.
Никита Готский
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