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| | Девственница из Канады забеременела в 29 лет с помощью ЭКО из-за отвращения к сексу

Девственница из Канады забеременела в 29 лет с помощью ЭКО из-за отвращения к сексу

Вчера, 17:31
Девственница в возрасте 29 лет смогла забеременеть с помощью искусственного оплодотворения. После родов она и далее намерена продолжать не подпускать к себе мужчин.

Девственница из Канады забеременела в 29 лет с помощью ЭКО из-за отвращения к сексу

 

Жительница Канады к 29 годам ни разу не занималась сексом. Более того ей противны ласки с мужчинами. Виной этому диагноз «гипотпитуитаризм». При нем организм не выделяет нужного числа гормонов, которые отвечают за половое влечение. С детства девушка принимала лекарства с эстрогеном, но созревала длительное время, а ребята ее не интересовали вообще. Она признается, что целовалась только один раз, и этот процесс ей совсем не понравился. Теперь она думает, что секс еще хуже.

Девушка хочет родить ребенка, дабы получить совет по этому вопросу, она обратилась к гинекологу. Тот заявил, что она может забеременеть с помощью ЭКО, для оплодотворения ей нужны сперматозоиды и яйцеклетки. Она потратила 1000 долларов, но смогла забеременеть.
Никита Готский
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