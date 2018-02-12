В Британии клиенток супермаркетов разозлили картинки на тележках

В Британии сеть супермаркетов наклеила картинки на тележках с изображением фигурок в юбке, которые и разозлили покупателей среди слабого пола.

Руководство сети супермаркетов решило наклеить на тележки картинку с правилами использования инвентаря. На ручках тележек были наклеены схематические изображения фигурок в юбках. На эти изображения сразу же с агрессией отреагировали британские феминистки, которые начали сильно возмущаться. Первой обратила внимание на картинки женщина из Манчестера Саманта Ренни, она сфотографировала тележку и выложила в социальную сеть Twitter, где с возмущением написала комментарии, которые поддержали многие жительницы Британии. Этот скандал разыгрался над всей сетью супермаркетов, с требованием удалить картинки с тележек.

Пелагея Лебединская

Отметим, что основатель сети магазинов заверил всех, что уже производятся работы на смену фигурки в юбке на фигурку в штанах. Так как сотрудники супермаркетов не хотят терять своих клиентов, то заменили наклейки на гендерно-нейтральные.