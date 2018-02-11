Дональд Трамп «ответит» Жанин Перро: Тайны и опровержения в книге журналиста Fox News

Журналист Жанин Перро решила восстановить честь и достоинство Дональда Трампа. Сотрудничая с телеканалом Fox News, женщина решила выпустить книгу-ответ на бестселлер «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа».





Телеведущая канала Жанин Перро является ярой защитницей американского лидера Дональда Трампа. Женщину безумно возмутила книга автора Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» и она решила ответить «клеветнику и обидчику» президента США. Для столь благого дела журналист хочет заручиться поддержкой не заслуженно раскритикованного по её мнению, политика. Телеведущая канала Жанин Перро является ярой защитницей американского лидера Дональда Трампа. Женщину безумно возмутила книга автора Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» и она решила ответить «клеветнику и обидчику» президента США. Для столь благого дела журналист хочет заручиться поддержкой не заслуженно раскритикованного по её мнению, политика.





Узнав о том, что Жанин решилась на столь прямой шаг, Дональд Трамп согласился встретиться с журналистом и всё ей рассказать. Глава государства подтвердил свою готовность ответить на все интересующие вопросы мадам Перро и прояснить нечёткости уже изложенного в «Огне и ярости». Книга-ответ, которая по уверениям Жанин Перро восстановить в глазах американцев честь и достоинство её кумира Дональда Трампа, увидит свет будущим летом, а в настоящий момент женщина обсуждает данную возможность с одним из издательств страны.





Напомним, что скандальный бестселлер Майкла Вульфа увидел свет 5 января 2018 года, и за первые часы продаж принёс изобретательному автору внушительную сумму на банковский счёт. «Огонь и ярость» продолжает находиться в ТОПе самых продаваемых и востребованных изданий мира. Известно, что один из американских телеканалов даже выкупил у автора за сумму с шестью нулями права на экранизацию истории.





Путь создания бестселлера полон неожиданных решений и смелых махинаций. Для сбора материала Майкл Вульф несколько месяцев посещал Белый дом под поддельным удостоверением. Автор книги уверил читателей в том, что информация реальна и предоставлена достоверными источниками. В частности бывшим советником Дональда Трампа и другими приближенными лицами из окружения президента. Некоторые из обвинённых в клевете в своё оправдание заявили, что считали Вульфа другом главы США, и именно поэтому откровенничали с ним.





Книга «Огонь и ярость» действительно выставляет политика-миллиардера в невыгодном свете и рассказывает о том, что Дональд Трамп не был готов к приходу к власти и управлению государством. Также в бестселлере сообщается, что президент США не без греха и изменяет своей законной супруге Меланье. Книга «Огонь и ярость» действительно выставляет политика-миллиардера в невыгодном свете и рассказывает о том, что Дональд Трамп не был готов к приходу к власти и управлению государством. Также в бестселлере сообщается, что президент США не без греха и изменяет своей законной супруге Меланье.



