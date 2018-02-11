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| | Дональд Трамп «ответит» Жанин Перро: Тайны и опровержения в книге журналиста Fox News

Дональд Трамп «ответит» Жанин Перро: Тайны и опровержения в книге журналиста Fox News

Вчера, 19:16
Журналист Жанин Перро решила восстановить честь и достоинство Дональда Трампа. Сотрудничая с телеканалом Fox News, женщина решила выпустить книгу-ответ на бестселлер «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». 

Дональд Трамп «ответит» Жанин Перро: Тайны и опровержения в книге журналиста Fox News

 

Телеведущая канала Жанин Перро является ярой защитницей американского лидера Дональда Трампа. Женщину безумно возмутила книга автора Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» и она решила ответить «клеветнику и обидчику» президента США. Для столь благого дела журналист хочет заручиться поддержкой не заслуженно раскритикованного по её мнению, политика. 

Узнав о том, что Жанин решилась на столь прямой шаг, Дональд Трамп согласился встретиться с журналистом и всё ей рассказать. Глава государства подтвердил свою готовность ответить на все интересующие вопросы мадам Перро и прояснить нечёткости уже изложенного в «Огне и ярости». Книга-ответ, которая по уверениям Жанин Перро восстановить в глазах американцев честь и достоинство её кумира Дональда Трампа, увидит свет будущим летом, а в настоящий момент женщина обсуждает данную возможность с одним из издательств страны. 

Напомним, что скандальный бестселлер Майкла Вульфа увидел свет 5 января 2018 года, и за первые часы продаж принёс изобретательному автору внушительную сумму на банковский счёт. «Огонь и ярость» продолжает находиться в ТОПе самых продаваемых и востребованных изданий мира. Известно, что один из американских телеканалов даже выкупил у автора за сумму с шестью нулями права на экранизацию истории. 

Путь создания бестселлера полон неожиданных решений и смелых махинаций. Для сбора материала Майкл Вульф несколько месяцев посещал Белый дом под поддельным удостоверением. Автор книги уверил читателей в том, что информация реальна и предоставлена достоверными источниками. В частности бывшим советником Дональда Трампа и другими приближенными лицами из окружения президента. Некоторые из обвинённых в клевете в своё оправдание заявили, что считали Вульфа другом главы США, и именно поэтому откровенничали с ним. 

Дональд Трамп «ответит» Жанин Перро: Тайны и опровержения в книге журналиста Fox News

 

Книга «Огонь и ярость» действительно выставляет политика-миллиардера в невыгодном свете и рассказывает о том, что Дональд Трамп не был готов к приходу к власти и управлению государством. Также в бестселлере сообщается, что президент США не без греха и изменяет своей законной супруге Меланье. 

О чём решит рассказать в своей книге защитница президента США Жаклин Перро, остаётся только предполагать. Следящие за жизнью Дональда Трампа уверены, что рекорды продаж патриотическое излияние журналиста канала Fox News точно не побьет.

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