ВИЧ-инфицированный ученик изнасиловал в школе девочку

В США, в штате Флорида, 14-летняя девочка была трижды изнасилована в школьном туалете. Один из насильников оказался ВИЧ-инфицированным.

Заявление об изнасилование поступило в полицию, в штате Флорида, от родителей потерпевшей девочки. Они утверждают, что их дочь изнасиловали в школьном туалете три раза, три разных парня, один из них был ВИЧ-инфицированный. Девочку-подростка закрывали в школьном туалете. На показаниях в полиции пострадавшая утверждала, что третий раз это произошло после окончания уроков в школе, когда она осталась на дополнительные занятия по математике, к ней подошел юноша и попросил пройти с ним в туалет.

Руководство школы исключило трех парней и пострадавшую девочку из учебного заведения, так как считают, что этот случай не был изнасилованием, а все происходило по обоюдному согласию. Так как девочка не сопротивлялась и не звала никого на помощь. Родители пострадавшей в шоке от такого поступка и заявления руководства школы. В данный момент девочка находится под наблюдением врачей на возможное заражение ВИЧ-инфекцией, которое будет длиться в течение года, а также с ней проводят беседы психологи, которые утверждают, что юная особа перенесла огромную психологическую травму.

Пелагея Лебединская