В Испании судят братьев-насильников со «стальными» членами

В Испании судят двух братьев румынского происхождения за ряд преступлений, связанных с торговлей людьми, сутенерством и изнасилованием. Сведения предоставил зарубежный портал The Mirror.

Сообщается, что подсудимые содержали притон в испанском Овьедо. Девушек туда заманивали посредством обмана. Двум жертвам они пообещали в перспективе серьезные отношения, и ради обретения личного женского счастья доверчивые иностранки приехали в Испанию.

Дарья Светозарова

Рабыни, которых обвиняемые заманили в свой бордель, подвергались многочисленным издевательствам. Братья насиловали девушек, жестоко избивали. Если работница приносила с их точки зрения мало денег, они скармливали им насильно заработок, угрожая в следующий раз затолкать им в рот металлические монеты вместо банкнот.Одна из девушек подверглась настолько жестоким издевательствам, что несколько недель не могла подняться с постели. Осознав ее «бесполезность» сутенеры отрубили ей правую руку катаной. Суд располагает информацией, что ради причинения жертвам еще более сильной боли, насильники вставили в члены стальные шарики, отчего половой акт превращался в жестокую пытку.