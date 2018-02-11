Джейми Оливер вынужден закрыть треть своих ресторанов в Великобритании

Причина данного поступка заключается в необходимости реструктуризации кредитных линий Оливера. Всемирно известный повар благодаря телевизионному кулинарному шоу объявил о прекращении работы 12 из 35 его заведений на территории страны.

Пойда Анна

В соответствии с пресс-релизом сети заведений, предлагающих посетителям блюда итальянской кухни, завершение работы отдельных заведений Джейми Оливера должно поднять остальные кафе до установленного в этом бизнесе уровня.Кроме того, подобные условия должны способствовать увеличению прибыли и росту популярности ресторанов, которые во многом зависят от мудрой линии правления, выбранной руководством.По подсчетам, в результате закрытия 12 заведений сети Jamie's Italian рабочие места потеряют приблизительно 450 сотрудников, в то время как старшие менеджеры других ресторанов знаменитого шеф-повара возьмут на себя обязанность по убеждениям специалистов в необходимости снижения арендной платы.