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| | Джейми Оливер вынужден закрыть треть своих ресторанов в Великобритании

Джейми Оливер вынужден закрыть треть своих ресторанов в Великобритании

Сегодня, 16:25
Причина данного поступка заключается в необходимости реструктуризации кредитных линий Оливера. Всемирно известный повар благодаря телевизионному кулинарному шоу объявил о прекращении работы 12 из 35 его заведений на территории страны.

Джейми Оливер вынужден закрыть треть своих ресторанов в Великобритании

 

В соответствии с пресс-релизом сети заведений, предлагающих посетителям блюда итальянской кухни, завершение работы отдельных заведений Джейми Оливера должно поднять остальные кафе до установленного в этом бизнесе уровня.

Кроме того, подобные условия должны способствовать увеличению прибыли и росту популярности ресторанов, которые во многом зависят от мудрой линии правления, выбранной руководством.

По подсчетам, в результате закрытия 12 заведений сети Jamie's Italian рабочие места потеряют приблизительно 450 сотрудников, в то время как старшие менеджеры других ресторанов знаменитого шеф-повара возьмут на себя обязанность по убеждениям специалистов в необходимости снижения арендной платы.
Пойда Анна
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