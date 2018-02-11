Илон Маск предлагает отправить на Марс людей X

На Марс могут отправить генетически модифицированных людей. С такой идеей выступил глава SpaceX Илон Маск.

Никита Готский

Маск не первый, кто говорит в таком эксперименте. Американские эксперты ранее изучали вероятность генетического модифицирования представителей космических операций. Научные сотрудники Колумбийского университета полагают, что можно проанализировать методы повышения в организме меланина, который защищает людей от влияния ультрафиолета. Другой вариант - попытка повысить генетическую защищенность глаз. Это имеет большое значение, так как хрусталик глаза наиболее восприимчивый к радиации человеческих орган.Ученые считают, изменения в ДНК дадут возможность создать новую врожденную биологическую защиту для астронавтов при продолжительных миссиях. Эксперты предполагают, чем дольше станут находиться на Марсе астронавты с новыми генами, тем больше будет сопротивляемость радиации.