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| | Илон Маск предлагает отправить на Марс людей X

Илон Маск предлагает отправить на Марс людей X

Сегодня, 15:15
На Марс могут отправить генетически модифицированных людей. С такой идеей выступил глава SpaceX Илон Маск.

Илон Маск предлагает отправить на Марс людей X

 

Маск не первый, кто говорит в таком эксперименте. Американские эксперты ранее изучали вероятность генетического модифицирования представителей космических операций. Научные сотрудники Колумбийского университета полагают, что можно проанализировать методы повышения в организме меланина, который защищает людей от влияния ультрафиолета. Другой вариант - попытка повысить генетическую защищенность глаз. Это имеет большое значение, так как хрусталик глаза наиболее восприимчивый к радиации человеческих орган.

Ученые считают, изменения в ДНК дадут возможность создать новую врожденную биологическую защиту для астронавтов при продолжительных миссиях. Эксперты предполагают, чем дольше станут находиться на Марсе астронавты с новыми генами, тем больше будет сопротивляемость радиации.
Никита Готский
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