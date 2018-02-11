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| | Глобальное лидерство новыми методами: США уверены в «тайных планах» КНР

Глобальное лидерство новыми методами: США уверены в «тайных планах» КНР

Сегодня, 14:49
Американские военные сумели рассекретить истинные планы КНР относительно организации войны против США. Хотя китайцы и умело все пытались зашифровать, от наблюдательных специалистов вряд ли что-то можно утаить.

Глобальное лидерство новыми методами: США уверены в «тайных планах» КНР

 

Китайский военачальник Сунь Дзы разработал стратегический план по захвату территории США еще 2500 лет назад, но КНР в настоящее время активно заинтересовались данным планом, чтобы как можно быстрее его воплотить в реальность. Только на самом деле они предполагают не оккупацию страны, а полное необратимое уничтожение американского континента. С помощью всяческих средств китайское военное командование намеревалось засекретить эту столь важную информацию, но США все же узнали о коварных планах.


Вся соль в процессе стратегического плана по уничтожению США скрывается в полном разоружении страны. Это означает, что китайцы будут исполнять роль настоящих карателей, но при этом находится «не у дел». Таким образом, война с США будет проходить «чужими» руками. Эксперты утверждают, что одним из первых действий, применяемых КНР, станет внедрение в американские информационные системы с последующим выведением их из строя. Таким образом китайцы убивают двух зайцев сразу – лишают возможности командования отдавать приказы исполнителям и ограждают страну от новой информации. Результатом этого станет настоящий «тарарам» между американской флотилией и сухопутной армией.


По мнению военных специалистов США, нынешняя политика КНР не может быть мирной, так как в настоящее момент китайцы просто оттягивают время в свою же пользу, просчитывая все пути с помощью талантливых специалистов. Есть достоверная информация, что военные КНР начали сотрудничество с учеными, которые занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта. С их помощью они намерены создать настоящую армию со сверхмощным оружием нового поколения, которое вдребезги разнесет США, не дав никакой возможности на восстановление обратно. Такой ход станет своего рода контрольным выстрелом в голову. Обезоруженные в информационном плане США не смогут воспрепятствовать нападению противника и станут до предела уязвимы. А после этого, КНР решит окончательно судьбу противника, поставив свое лидерство на передний план перед остальными странами мира.

Глобальное лидерство новыми методами: США уверены в «тайных планах» КНР

 

Очень примечательным есть тот факт, что аналогичную технологию США уже применяли в 1991 году против Ирака. В то время командование КНР взяло из произошедших событий урок на будущее, и теперь прекрасно сможет запустить его же против США. Хотя существует предположение, что американские правители не позволят внедрение Китая, опередив его на изобретении информационной защиты в будущем. 

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