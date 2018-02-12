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| | У кошки из Миннесоты аномальное число пальцев

У кошки из Миннесоты аномальное число пальцев

Сегодня, 02:30
Проживающая в Миннесоте кошка обладает 28 пальцами на своих лапках. Животное может с легкостью ходить по краю ящика.

У кошки из Миннесоты аномальное число пальцев

 

Обычные кошки имеют по пять пальцев на передних лапках и по четыре на задних. При этом есть и довольно редкие исключения. Женщина, которая проживает в американском штате Миннесота, показала свою поликдактильную кошку с 28 пальцами. «Ее лапы смотрятся как рукавица-ловушка», - говорит хозяйка. Широкие лапы помогают зверьку находиться на узких поверхностях, зверек может передвигаться даже по краю ящика.
 
Кошка появилась у людей после того, как ее заметили на одной из ферм. Животное любит сидеть на коленях и ощущала себя в полной безопасности. Вскоре она родила котят, перетащив их на ферму к будущим владельцам. У кошки имеется такое же число пальцев, сколько и у ее канадского сородича, которого занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

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Никита Готский
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