У кошки из Миннесоты аномальное число пальцев

Обычные кошки имеют по пять пальцев на передних лапках и по четыре на задних. При этом есть и довольно редкие исключения. Женщина, которая проживает в американском штате Миннесота, показала свою поликдактильную кошку с 28 пальцами. «Ее лапы смотрятся как рукавица-ловушка», - говорит хозяйка. Широкие лапы помогают зверьку находиться на узких поверхностях, зверек может передвигаться даже по краю ящика.
Ранее в ЮАР родился котенок с двумя мордочкам. Такие создания, как правило, живут недолго, но этот вид показывает хорошие данные и радует здоровьем.