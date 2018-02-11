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| | Турция потеряла 11 солдат в ходе операции в Афринах

Турция потеряла 11 солдат в ходе операции в Афринах

Сегодня, 14:00
Турция ликвидировала более 1200 боевиков в Афринах, но потеряла в ходе операции 11 своих солдат. Об этом рассказали в Генштабе ВС страны.

Турция потеряла 11 солдат в ходе операции в Афринах

 

За весь период проведения военной операции «Оливовая ветвь» в Афринах против курдов армии удалось нейтрализовать 1266 радикалов. Вчера турецкие военнослужащие ликвидировали 86 террористов.

Прежде сообщалось, что за прошедшие сутки в Афринах скончались 11 солдат, еще двое бойцов получили ранения. В числе погибших летчики вертолета, который разбился в Хатае. Общие признанные потери Анкары за весь период операции составили 30 человек убитыми и более 70 раненых. Курдские формирования утверждают, что с 20-х чисел января им удалось вывести из строя более 40 единиц техники противника. Также они нейтрализовали 669 турецких бойцов и их союзников из «Сирийской свободной армии».

Анкара проводит операцию в Афринах для ликвидации в регионе курдов, которых Анкара считает боевиками. Пока Турции не удалось достичь ожидаемых итогов.
Никита Готский
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