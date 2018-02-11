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| | Эротические танцы девушек из Новосибирска стали причиной скандала в Лондоне

Эротические танцы девушек из Новосибирска стали причиной скандала в Лондоне

Сегодня, 13:33
В Лондоне проходит крупная международная выставка по разработкам и программному обеспечению компьютерных онлайн-игр. Выставку посетили представители гейм-индустрии из разных стран. Однако волну обсуждения вызвала даже не сама игровая программа, а промоплощадки компаний.

Эротические танцы девушек из Новосибирска стали причиной скандала в Лондоне

 

Большинство производителей игрового контента использовали для привлечения клиентов женское тело. Чешскую компанию представляли полуобнаженные девушки из Новосибирска. Их снимки тут же разошлись по зарубежным изданиям, которые начали писать о грандиозном скандале, вызванном рекламой с использованием женской наготы. По сообщениям иностранных таблоидов, девушки подверглись крайне неприятному и неприличному вниманию со стороны потребителей мужского пола, якобы их даже касались руками.

Эротические танцы девушек из Новосибирска стали причиной скандала в Лондоне

 

Однако сами виновницы скандала на назойливость гостей выставки не жалуются. По их словам, подобное поведение не имело места. Одна из танцовщиц выложила в Instagram фото мероприятия и снабдила его ироничным комментариям о нешуточном секс-скандале. Девушка подчеркнула, что на сцене они занимались любимым делом – танцами. Снимки же европейские журналисты делали без согласования с сибирячками. Мнением россиянок также никто из представителей иноСМИ не поинтересовался. Британская пресса в изобилии публикует фотографии полуобнаженных девушек, требуя при этом ограничить сексизм.
Дарья Светозарова
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