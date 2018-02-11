Эротические танцы девушек из Новосибирска стали причиной скандала в Лондоне

В Лондоне проходит крупная международная выставка по разработкам и программному обеспечению компьютерных онлайн-игр. Выставку посетили представители гейм-индустрии из разных стран. Однако волну обсуждения вызвала даже не сама игровая программа, а промоплощадки компаний.

Большинство производителей игрового контента использовали для привлечения клиентов женское тело. Чешскую компанию представляли полуобнаженные девушки из Новосибирска. Их снимки тут же разошлись по зарубежным изданиям, которые начали писать о грандиозном скандале, вызванном рекламой с использованием женской наготы. По сообщениям иностранных таблоидов, девушки подверглись крайне неприятному и неприличному вниманию со стороны потребителей мужского пола, якобы их даже касались руками.

Дарья Светозарова

Однако сами виновницы скандала на назойливость гостей выставки не жалуются. По их словам, подобное поведение не имело места. Одна из танцовщиц выложила в Instagram фото мероприятия и снабдила его ироничным комментариям о нешуточном секс-скандале. Девушка подчеркнула, что на сцене они занимались любимым делом – танцами. Снимки же европейские журналисты делали без согласования с сибирячками. Мнением россиянок также никто из представителей иноСМИ не поинтересовался. Британская пресса в изобилии публикует фотографии полуобнаженных девушек, требуя при этом ограничить сексизм.