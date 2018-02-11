Пара из США потеряла все имущество во время кругосветного путешествия

Супружеская пара из США лишилась всего, что имела, когда их яхта затонула во время кругосветного путешествия. Печальную историю передает американская пресса.

Никита Готский

По словам мужа и жены, они устали от тяжелой жизни, в процессе которой им приходилось требовать от людей делать то, чего те не хотят. Пара решила копить деньги для кругосветного путешествия. Муж и его жена продали свое нажитое имущество, включая транспорт, и приобрели лодку. Глава семейства не обладал опытом управления яхтой, для чего прошел соответственные курсы у своего отца.Несколько дней назад они уплыли из бухты, но уже на следующий день их лодка наткнулась на что-то в море и пошла ко дну. Пара успела забрать документы, наличность, смартфон и карты, а также свою собаку. У них нет работы, дома и накоплений. Как говорит глава семьи Бродвелл, он продал все для исполнения мечты, но потерял все за 20 минут. Услышав их историю, другие люди стали помогать пострадавшим, которые не намерены предавать мечту и проплыть на лодке весь мир.