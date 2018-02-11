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| | Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов

Вчера, 21:40
Наследник британского престола принц Уильям прокомментировал слухи о беременности Кейт Миддлтон двойней. Он и его супруга ожидают близнецов.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов

 

На одном из мероприятий, проходивших в Кенсингтонском дворце, принц Уильям заинтриговал присутствующих там гостей. Уильям высказался по поводу рождения его возлюбленной близнецов, при этом он испуган таким вероятным поворотом событий. Принц считает, его душевное состояние не сможет выдержать подобного испытания. Наследник пока не знает, как намерен воспитывать своих детей. «Наверно, все время буду спать на ходу», - утверждает он.

В настоящее время венценосная пара воспитывает 4-летнего Джорджа и Шарлотту, которой в мае исполнится 3 года. Ранее принц Уильям часто жаловался, что потомки нередко не дают ему возможности нормально спать ночью.
Никита Готский
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