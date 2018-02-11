Американец напал на медведя, защищая собаку

Дастин Грей, уроженец штата Мэн, спасая своего десятимесячного щенка, напал на взрослого медведя.

Битва человека и зверя состоялась ранним утром, когда Грей выгуливал своего молодого лабрадора. Неожиданно из лесной чащи появился взрослый хищник и принялся кусать щенка. Дастин первоначально опешил, затем бросился на медведя и принялся пинать его ногами в спину и бить кулаками по загривку, чтобы как-то отвлечь от собаки. Медведь отвлекся, повалил хозяина на землю и хотел вырвать ему горло. Однако Грей не растерялся и ударил хищника пальцем в глаз. Медведь, получив болевой шок, быстро ретировался в лес.

Сергей Денисов

Дастин Грей, осмотрев себя и собаку и не найдя серьезного ущерба, благополучно вернулся домой. В ветеринарной клинике, куда хозяин привел своего четвероногого питомца, доктор также не обнаружил, кроме нескольких прокусов, никаких серьезных повреждений.