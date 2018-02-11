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| | В Италии хозяин ювелирного магазина убил грабителя-Халка

В Италии хозяин ювелирного магазина убил грабителя-Халка

Сегодня, 11:44
В Италии при попытке ограбления ювелирной лавки был застрелен хозяином этого магазина грабитель, который находился в маске персонажа комиксов - Халка.

В Италии хозяин ювелирного магазина убил грабителя-Халка

 

В Италии в районе Неаполя на ювелирный магазин было совершено покушение на ограбление. Трое злоумышленников в костюмах и масках персонажей комиксов, подъехали к магазину на скутерах и совершили попытку ограбления. Хозяин магазина оказался не из робких, он оказал грабителям вооруженное сопротивление, в ходе которого был убит один вор в маске Халка. Двое других пытались скрыться, но на их пути стал полицейский, который в свой выходной день случайно проходил мимо магазина. Он успел поймать одного преступника, второму удалось сбежать.

В данный момент по факту попытки ограбления ведется расследование, сбежавшего злоумышленника разыскивают и пытаются установить его личность.
Пелагея Лебединская
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