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| | При крушении вертолета в штате Аризона погибли три человека

При крушении вертолета в штате Аризона погибли три человека

Сегодня, 11:19
При крушении вертолета в штате Аризона погибли три человека. Об этом сообщило в воскресенье АВС.

При крушении вертолета в штате Аризона погибли три человека

 

Вертолет с туристами делал обзорный полет Большого Каньона в одноименном национальном парке США. Спасатели обнаружили обломки туристического геликоптера на плато, которое расположено на южной оконечности знаменитого провала. Причины катастрофы вертолета пока неизвестны, так как записывающее устройство (черный ящик) в данный момент транспортируется в экспертную лабораторию контроля воздушных перевозок.

Некоторые СМИ уже многократно отмечали, что воздушное пространство над знаменитым каньоном, имеет печальную ежегодную статистику. Это, конечно, не «воздушный бермудский треугольник», но здесь гибнет в среднем от 8 до 22 летательных аппаратов различного класса.

С 1978 по 1980-й годы администрация заповедника даже запретила дельтапланеристам стартовать с отвесных скал, так как участились несчастные случаи из-за непредсказуемости воздушных потоков в гигантском ущелье.
Сергей Денисов
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