В Индонезии вооружённый мачете мужчина напал на прихожан церкви

В Индонезии мужчина, вооруженный мачете, напал на прихожан католической церкви. Об этом сообщают мировые СМИ .





Сергей Денисов

Воскресная служба в храме Святого Иосифа индонезийского города Джокьякарта началась, в восемь утра по местному времени. Шестьдесят прихожан собрались на утреннюю мессу. Мужчины, женщины и дети двадцать минут слушали проповедь священника. Когда литургическая служба завершалась и священник приготовился к гражданской части праздничной мессы, в храм ворвался человек с мачете и принялся без разбору наносить удары присутствующим. Падре попытался остановить мужчину, но был тяжело ранен. Нескольким детям удалось выбраться из здания церкви. Они позвали патрульного полицейского, который находился в квартале от храма.Последний вступил сначала в переговоры с агрессивным дебоширом, затем выстрелил из пистолета и ранил нападавшего. Задержанный доставлен в полицию, где проводится протокольное дознание. В результате вооруженного нападения были ранены четверо прихожан и священник.