Истощенная японка показала свои снимки при весе в 17 килограммов

Жительница Японии, которой сейчас более 20 лет, опубликовала в Сети свои фотографии, на которых она запечатлена при собственной массе тела 17 килограммов. Девушка подверглась домашнему насилию.

Японка жила в доме бабушки и дедушки. Родственники не кормили внучку и били по животу, когда она тайком подходила к холодильнику в поисках пищи. Девушка дошла до крайней степени истощения и находилась на пороге смерти. На данный момент дама имеет нормальный вес. Свои фотографии женщина опубликовала для того, чтобы показать пользователям, чем может обернуться молчание. Японка рекомендует всем людям, подвергшимся семейному насилию, обращаться за помощью в полицию. Нельзя держать свои проблемы при себе, нужно рассказывать обо всем людям.

Домбровский Сергей

Сейчас многие девушки в погоне за модой сидят на диетах, зачастую отказывая себе в питательных и полезных продуктах. Врачи советуют женщинам следить за красотой, но не пренебрегать при этом собственным здоровьем, поскольку больные люди зачастую бывают не нужны даже близким.