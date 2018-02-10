«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Мнения

«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

От Редактора

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

Специалисты снова заговорили об обитаемости Урана.

Сюжеты :

Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность Волочкова продолжает марафон голых фотографий на фоне неубранной комнаты В Краснодаре разгневанную девушку окатили водой на автомойке Маркетолог рассказала, почему на Зимних Олимпийских играх можно заработать Раскрыта тайна девушки Джоны Хилла Шифр короля Испании расшифровали через полтысячелетия Ольгу Бузову отправляют на лечение к логопеду и наркологу Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным Эмоциональная привязанность людей и собак появилась в эпоху палеолита Россиянин обманул АНБ и получил $100 тысяч за украденные коды Максим Фадеев поздравил Ларису Синельщикову, напомнив, как она возвращала его в Россию В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут
| | Истощенная японка показала свои снимки при весе в 17 килограммов

Истощенная японка показала свои снимки при весе в 17 килограммов

Вчера, 22:28
Жительница Японии, которой сейчас более 20 лет, опубликовала в Сети свои фотографии, на которых она запечатлена при собственной массе тела 17 килограммов. Девушка подверглась домашнему насилию.

Истощенная японка показала свои снимки при весе в 17 килограммов

 

Японка жила в доме бабушки и дедушки. Родственники не кормили внучку и били по животу, когда она тайком подходила к холодильнику в поисках пищи. Девушка дошла до крайней степени истощения и находилась на пороге смерти. На данный момент дама имеет нормальный вес. Свои фотографии женщина опубликовала для того, чтобы показать пользователям, чем может обернуться молчание. Японка рекомендует всем людям, подвергшимся семейному насилию, обращаться за помощью в полицию. Нельзя держать свои проблемы при себе, нужно рассказывать обо всем людям.

Истощенная японка показала свои снимки при весе в 17 килограммов

 

Сейчас многие девушки в погоне за модой сидят на диетах, зачастую отказывая себе в питательных и полезных продуктах. Врачи советуют женщинам следить за красотой, но не пренебрегать при этом собственным здоровьем, поскольку больные люди зачастую бывают не нужны даже близким.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Модель Playboy из Ростова опубликовала свои полуобнаженные фото
Модель Playboy из Ростова опубликовала свои полуобнаженные фото

Мария Лиман, известная как звезда журнала Playboy, обнародовала снимки, на которых она в нижнем белье и в откровенном купальнике. Фотографии появились на

В Омске горит автоцентр «Японка»
В Омске горит автоцентр «Японка»

Сообщается, что в Омске в эти минуты горит крупный автомобильный центр «Японка». Объект расположен в Амурском поселке Центрального округа.

100-летняя японка поставила рекорд в заплыве на 1,5 км
100-летняя японка поставила рекорд в заплыве на 1,5 км

Жительница Японии Миэко Нагаока, которой 100 лет, стала первой на Земле кто смог проплыть дистанцию в 1,5 километра. Об этом сообщили зарубежные информационные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости