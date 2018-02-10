"Новая Ванга" предсказала войну и реки крови на 2018 год

«Новая Ванга» - четырнадцатилетняя француженка Каедэ Убер, которая стала последовательницей провидицы из Болгарии после её смерти. Экстрасенс была уверена, что следующий настолько же сильный прорицатель появится во Франции, и это случилось. Наследница Ванги уже напугала весь мир обещаниями войн и рек крови в 2018 году.

Zustasiia Cancarini

Француженка Каедэ Убер родилась в 2003 году. Как и её предшественница, девочка слепа и почти ничего не слышит. Она видит свои предсказания во сне и большинство из них сбываются. Девочка излечивала от болезней, видела будущее всех членов своей семьи.Каедэ известна по всему миру. Свои предсказания она видела во сне. По словам самой девочки, к ней приходит Ванга. В новом году Каендэ не увидела военного конфликта между Россией и США, но сказала, что начнется война в «слабой стране», где пройдут сражения и прольются «реки крови». Девочка также сказала, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын «вместе сделают плохие вещи».Оценив слова «новой Ванги», можно предположить, что речь идёт про КНДР и США, которые могут вступить в военный конфликт. Если это произойдет, то может пострадать российский Дальний Восток.