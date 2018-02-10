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| | У 11-летнего мальчика из США в руке выросла и жила улитка

У 11-летнего мальчика из США в руке выросла и жила улитка

Вчера, 20:16
Вскрыв абцесс, врачи из США обнаружили в руке 11-летнего мальчика улитку - она выросла и жила в локте. Статью об этом опубликовали на сайте BMJ Case Reports.

У 11-летнего мальчика из США в руке выросла и жила улитка

 

Врачам из Лос-Анджелеса, Стивену Уэсли Лайну и Альберту Хаиту, довелось извлечь из руки ребёнка живого моллюска Littorina scutulata. Семья привела в больницу мальчика, локоть которого опух и покраснел. Повреждение напоминало абцесс, хотя не чесалось и не болело. Вскрыв нарыв, врачи промыли его от небольшого количества гноя и изъяли инородное тело - тёмную улитку диаметром 4 мм.

Мальчик признался, что играл на океанском побережье и поцарапался. Родители обработали рану, но вскоре она воспалилась - от того, что туда попало яйцо моллюска.

Пациенту прописали антибиотики и разрешили забрать улитку домой. Она умерла на следующий день, а мальчик через неделю выздоровел.

Врачей удивило, что животное выжило в теле человека. Она считают, что причина живучести моллюска - его способность хранить в себе влагу. Лайн и Хаит стали первыми, кто описал подобный медицинский случай.
Яна Татьянина
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