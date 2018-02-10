У 11-летнего мальчика из США в руке выросла и жила улитка

Вскрыв абцесс, врачи из США обнаружили в руке 11-летнего мальчика улитку - она выросла и жила в локте. Статью об этом опубликовали на сайте BMJ Case Reports.

Яна Татьянина

Врачам из Лос-Анджелеса, Стивену Уэсли Лайну и Альберту Хаиту, довелось извлечь из руки ребёнка живого моллюска Littorina scutulata. Семья привела в больницу мальчика, локоть которого опух и покраснел. Повреждение напоминало абцесс, хотя не чесалось и не болело. Вскрыв нарыв, врачи промыли его от небольшого количества гноя и изъяли инородное тело - тёмную улитку диаметром 4 мм.Мальчик признался, что играл на океанском побережье и поцарапался. Родители обработали рану, но вскоре она воспалилась - от того, что туда попало яйцо моллюска.Пациенту прописали антибиотики и разрешили забрать улитку домой. Она умерла на следующий день, а мальчик через неделю выздоровел.Врачей удивило, что животное выжило в теле человека. Она считают, что причина живучести моллюска - его способность хранить в себе влагу. Лайн и Хаит стали первыми, кто описал подобный медицинский случай.