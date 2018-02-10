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| | В Шотландии выпустили самый крепкий в мире джин

В Шотландии выпустили самый крепкий в мире джин

Вчера, 20:22
В Шотландии организация Twin River выпустила самый крепкий в мире джин. 77-градусный напиток презентовали на фестивале Gin Festival: North East. На данный момент вышла одна партия, состоящая из 101 бутылки. Информацию об этом распространяют британские СМИ.

В Шотландии выпустили самый крепкий в мире джин

 

Самый крепкий в мире джин имеет орехово-кремовый аромат. Когда руководитель предприятия-производителя попробовал на вкус данный напиток, он не мог остановиться и решил показать его всему миру. Так продукция компании Twin River попала на фестиваль. На данном мероприятии эксперты назвали джин великолепным. Пить его приятно, несмотря на крепость. В итоге владелец Twin River возгордился тем, что его организации удалось создать такую достойную уважения продукцию.

Впервые 77-градусный джин по ошибке сделали в Канаде. Допустили такую оплошность сотрудники компании Bacardi. Законы в «стране кленового листа» строгие, поэтому производитель в кратчайшие сроки удалил выполненный не по технологии спиртной напиток с рынков.
Домбровский Сергей
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