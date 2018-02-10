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| | Полиция Венгрии начала «паспортные облавы» на украинских граждан

Полиция Венгрии начала «паспортные облавы» на украинских граждан

Вчера, 19:40
Украинские граждане были арестованы в селе Хайдудорга, так же были задержаны и местные чиновники, незаконно выдававшие веннгерские паспорта украинцам.

Полиция Венгрии начала «паспортные облавы» на украинских граждан

 

Жители поселка сообщили, что в нескольких домах было прописано около двух десятков нелегальных граждан. Как выяснилось, получить венгерский паспорт можно всего за 7 000 американских долларов. В стоимость входят: улаживание вопросов в венгерском консульстве и оформление липовых справок.

Для того, чтобы получить венгерский документ на законных основаниях нужно подождать всего пару месяцев. Венгерский журналист Ласло Пинтер сообщил, что на сегодняшний день очень много украинских граждан пытаются прописаться в приграничных поселках, а затем получить нелегальные документы. Когда информация об этом поступила в Будапешт, было принято решение проводить рейды против нелегалов и венгерских чиновников.
Татьяна Преображенская
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