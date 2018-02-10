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| | Директор украл личные фотографии студенток и продавал их в Сети

Директор украл личные фотографии студенток и продавал их в Сети

Вчера, 18:43
Директор одной из школ штата Кентуки, был задержан сотрудниками полиции и осужден за то, что хранил и распространял порнографию с участием несовершеннолетних.

Директор украл личные фотографии студенток и продавал их в Сети

 

Стивен Кайл Кодлетт приговорен судом к 9 годам лишения свободы. Как оказалось, директор перед уроками забирал у детей мобильные устройства, а дальше скачивал личные фотоснимки учеников и продавал на одном из российских сайтов. У обвиняемого изъяли жесткий диск РС, на котором было 11 видеороликов и 436 фотоснимков порнографического содержания. Также на диске было обнаружено множество фото, где сняты несовершеннолетние дети.

Преступника разоблачила одна из учениц школы, когда увидела свои фотографии на порносайте. Школьница уведомила об этом правоохранительные органы, и им удалось выяснить личность распространителя порноснимков. Джозеф Маттингли, адвокат ученицы, сообщил, что наказание директора школы не отражает всей серьезности совершенного. Кодлетт не просто обманул доверие детей и влез в их личную жизнь. Он нанес сильную психологическую травму школьникам – теперь распространенные в Сети фото и видеоролики удалить будет невозможно.
Татьяна Преображенская
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