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| | Истощенная белая медведица с медвежонком убежала от сонного моржа

Истощенная белая медведица с медвежонком убежала от сонного моржа

Вчера, 19:00
Туристы проплывали на яхте около Шпицбергена и увидели, как истощенная белая медведица с детенышем ходит вдоль берега возле спящих моржей. Хищник долго опасался подойти к морским млекопитающим, но когда решился сделать это, то получил достойный отпор.

Истощенная белая медведица с медвежонком убежала от сонного моржа

 

Информацию об этом событии распространяет National Geographic. Белая медведица искала пищу, дабы она и ее ребенок не погибли от голода. По словам ученых, в таком состоянии крупный хищник не способен победить молодого и здорового моржа. Поэтому животное осторожничало и не решалось атаковать противника. Медведице необходимо было найти слабое и старое морское млекопитающее, с которым она без труда разделается и утолит голод.

По мнению биологов, если в ближайшее время хищнице не удастся найти еду, то жизнь ее и малыша рискует внезапно прерваться. Исследователи часто встречают белых медведей, истощенных от нехватки пищи. Одному из крупнейших земных хищников на планете требуется много еды, дабы восполнить энергозатраты.
Домбровский Сергей
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