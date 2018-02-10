Истощенная белая медведица с медвежонком убежала от сонного моржа

Туристы проплывали на яхте около Шпицбергена и увидели, как истощенная белая медведица с детенышем ходит вдоль берега возле спящих моржей. Хищник долго опасался подойти к морским млекопитающим, но когда решился сделать это, то получил достойный отпор.

Домбровский Сергей

Информацию об этом событии распространяет National Geographic. Белая медведица искала пищу, дабы она и ее ребенок не погибли от голода. По словам ученых, в таком состоянии крупный хищник не способен победить молодого и здорового моржа. Поэтому животное осторожничало и не решалось атаковать противника. Медведице необходимо было найти слабое и старое морское млекопитающее, с которым она без труда разделается и утолит голод.По мнению биологов, если в ближайшее время хищнице не удастся найти еду, то жизнь ее и малыша рискует внезапно прерваться. Исследователи часто встречают белых медведей, истощенных от нехватки пищи. Одному из крупнейших земных хищников на планете требуется много еды, дабы восполнить энергозатраты.