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| | Американка смыла хомяка в унитаз из-за правил авиакомпании

Американка смыла хомяка в унитаз из-за правил авиакомпании

Сегодня, 15:29
В Соединенных Штатах Америки пассажирке, воспользовавшейся услугами авиакомпании Spirit Airlines, пришлось смыть своего питомца в унитаз для того, чтобы сотрудники компании пустили её на борт авиалайнера.

Американка смыла хомяка в унитаз из-за правил авиакомпании

 

Американка Белен Алдокосеа, проживающая в Майями, поделилась с широкой общественностью своей историей, в которой ей пришлось хладнокровно расправиться с хомяком. По словам Беоен, хомяка она с собой взяла для обеспечения моральной поддержки, так как она боится летать. Однако, сотрудники аэропорта сказали, что на борт с данным животным её не пустят, посоветовав женщине использовать уборную, чтобы избавиться от него. Белен заметила, что она раздумывала над выпуском хомяка на волю, однако, в таком случае его ожидала бы голодная смерть, или конец в пасти хищников, отчего она решилась оборвать страдания маленького зверька, спустив его в унитаз.

После данного поступка американка проплакала около десяти минут, а в её дальнейших планах подать в суд на Spirit Airlines, сотрудники которой побудили её к совершению столь бесчеловечного поступка.
Александр Вест
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