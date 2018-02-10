Британские СМИ обеспокоены "новой военной игрушкой России"

Заявление Минобороны РФ о том, что планируется покупка 12 новых СУ-57, вызвало незамедлительную реакцию в европейских СМИ. Британская Daily Express назвала истребитель "военной игрушкой России".

Журналисты так же отмечают, что анонс СУ-57 нового поколения произошел в течение нескольких часов после обнародования доклада конференции по безопасности в Мюхене, в котором речь кроме всего прочего идет и об увеличении вероятности тотальной войны России с Западом.Тревога иностранных коллег мотивирована, ведь новейший СУ-57 пятого поколения оснащен по последнему слову техники: радиоэлектронное оборудования для ускоренного анализа боевой ситуации, усовершенствованный радар с повышенной дальностью действия, ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".Информацию о закупке техники сообщил замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, контракт уже подписан, а поступят на вооружение "птички" в 2019 году.