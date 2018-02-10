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| | Британские СМИ обеспокоены "новой военной игрушкой России"

Британские СМИ обеспокоены "новой военной игрушкой России"

Сегодня, 14:58
Заявление Минобороны РФ о том, что планируется покупка 12 новых СУ-57, вызвало незамедлительную реакцию в европейских СМИ. Британская Daily Express назвала истребитель "военной игрушкой России".

Британские СМИ обеспокоены "новой военной игрушкой России"

 

Журналисты так же отмечают, что анонс СУ-57 нового поколения произошел в течение нескольких часов после обнародования доклада конференции по безопасности в Мюхене, в котором речь кроме всего прочего идет и об увеличении вероятности тотальной войны России с Западом.

Тревога иностранных коллег мотивирована, ведь новейший СУ-57 пятого поколения оснащен по последнему слову техники: радиоэлектронное оборудования для ускоренного анализа боевой ситуации, усовершенствованный радар с повышенной дальностью действия, ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Информацию о закупке техники сообщил замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, контракт уже подписан, а поступят на вооружение "птички" в 2019 году.
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