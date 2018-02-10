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| | Британцы стыдятся поведения своих детей в самолетах

Британцы стыдятся поведения своих детей в самолетах

Сегодня, 15:23
Сотрудники страховой организации DirectLine Group провели социологический опрос. В исследовании участвовали четыре тысячи граждан. В результате опроса выяснилось, что более трети британцев испытывают стыд за поведение своих детей в самолетах.

Британцы стыдятся поведения своих детей в самолетах

 

Информацию об этом распространяет английские СМИ. Более 20% жителей Великобритании жалуются на то, что их детям делали замечание в салонах воздушных кораблей члены экипажа и пассажиры, занимающие соседние места. Англичане неоднократно попадали в неловкие ситуации из-за отпрысков. Нашлись те, которые стыдятся вспоминать некоторые факты биографии своих детей.

15% родителей просили, чтобы их дочери и сыновья прекратили плакать. 28% участников опроса давали рекомендации по поводу правильного воспитания детей. Британцы болезненно относятся к критике и не желают вспоминать о неприятных эпизодах. По словам англичан, перелеты с детьми являются для них настоящим испытанием. Некоторые занимают задние места в салоне лайнеров, дабы не привлекать к себе внимание окружающих.
Домбровский Сергей
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