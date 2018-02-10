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| | Тайская студентка подарила кавалеру букет из денежных банкнот

Тайская студентка подарила кавалеру букет из денежных банкнот

Сегодня, 16:18
Студентка из Таиланда преподнесла своему молодому человеку на день рождения букет из денежных банкнот. Поначалу девушка пыталась выяснить у возлюбленного, какой презент ему был бы более предпочтителен. Однако в ответ получила фразу: «что-нибудь мужское». Это и навело ее на мысль о необычном подарке.

Тайская студентка подарила кавалеру букет из денежных банкнот

 

Девушка сняла в банке примерно сто тысяч бат, что соответствует 180 тысячам рублей. Дарительница обналичила деньги самыми мелкими купюрами и отправилась к флористу. Он помог девушке соорудить из денег нечто наподобие букета. После этого студентка отыскала кавалера в ресторане и вручила ему подарок.

Дарительница признается, что молодой человек всячески отговаривал ее от подарков для него, но она все же решила показать, что любимый для нее человек особенный. От подношения пришел в восторг не только именинник, но и его друзья, которые вместе с ним обедали в ресторане.
Дарья Светозарова
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