Житель Финляндии выиграл в лотерею Eurojackpot 90 млн евро

В финляндском городе Лоймаа один из местных жителей сумел сорвать джек-пот лотереи под названием Eurojackpot. Сумма выигрыша гражданина Финляндии составила 90 миллионов евро.

Александр Вест

Ану Кютё, являющийся главой отдела развития компании, специализирующейся на игровой деятельности, рассказал о том, что зачастую сумма выигрыша зависит от количества людей, играющих в Eurojackpot. Чем больше человек скупит билеты данной лотереи, тем больше будет конечный приз, который в этот раз достался счастливчику, проживающему в Финляндии. Данный джек-пот стал крупнейшим в истории европейских лотерей. По словам Кютё, при джек-поте в 90 миллионов евро лотерейные купоны должны были приобрести сотни тысяч игроков.Ранее джек-пот в размере более 61 миллиона евро достался счастливчику из Финляндии, купившего лотерейный билет в 2014 году. Житель Лоймаа своим выигрышем поставил рекорд не только в Финляндии, но и во всей Европе.