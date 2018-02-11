В Нью-Йорке состоялся показ мод для домашних питомцев

В Нью-Йорке прошла демонстрация модной одежды для домашних питомцев. К организации мероприятия подошли со всей серьезностью. Для участников показа был забронирован шикарный отель, к их услугам были тренажеры, а еще пушистики активно участвовали в фотосессиях.

Дарья Светозарова

В это же время в Нью-Йорке проходит 142 выставка Вестминстерского кинологического клуба. И в этом мероприятии упор делается на естественную красоту собак. Тогда как показ мод демонстрирует модные тенденции именно в одежде для песиков и других домашних любимцев. Демонстрация модной одежды получила название New York Pet Fashion Show, и на сегодняшний день остается крупнейшим мероприятием такого рода.Питомцы ходили по подиуму вместе со своими владельцами. На них были наряды в стиле кантри. Сложно судить, кто стал лучшим, но симпатии гостей праздника оказались на стороне задиристого ковбойского петушка.