В США в результате ДТП погибла россиянка

В среду, 7 февраля, в штате Коннектикут автомобиль с двумя россиянами лоб в лоб столкнулся с мусоровозом, в результате чего погибла гражданка России.

Как сообщает полиция штата, за рулем легковика находился 33-летний Павел Ковальчук и 41-летняя москвичка Татьяна Веденцова. Пострадавшие были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, после чего москвичка скончалась. В США женщина находилась в командировке. Водитель мусоровоза отделался легкими поврежденими.По предварительной информации, причиной ДТП могла служить плохая погода. Синоптики передают, что в тот день наблюдались обильные осадки. В данный момент ведется расследование и выясняются все детали происшествия.