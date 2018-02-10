В Мексике объявили тревогу из-за пропажи радиоактивных веществ

Восьмого февраля неизвестные в Мексике похитили из транспортного средства радиоактивные вещества. В связи с этим руководители семи штатов страны объявили тревогу. По словам представителей администрации, ядерные отходы чрезвычайно опасны для человека.

Домбровский Сергей

В мексиканских изданиях появились сообщения с призывом проявлять бдительность. Журналисты рекомендуют людям не открывать странные контейнеры, поскольку в этом случае может произойти настоящая экологическая катастрофа. Где сейчас находится ящик с радиоактивными веществами администрация не знает. Похищение произошло в штате Гуанахуато. Ведется расследование, привлечены сотрудники спецслужб Мексики.Двое суток полицейские ищут пропавшие контейнеры, опрашивают водителей и пешеходов, которые возможно могли видеть похищение опасных веществ, но пока найти желаемое им не удается. Ранее в Европе стражи порядка задержали партию радиоактивных отходов, которую транспортировали для создания атомного оружия.