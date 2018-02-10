В США от эпидемии гриппа скончались 63 ребёнка

С начала сезона в США от эпидемии гриппа скончались как минимум 63 ребёнка, большинство из них были привиты. Об этом доложил CDC, правительственный Центр контроля и предупреждения заболеваний.

Яна Татьянина

Прежде сообщалось о 37-ми погибших, после - о 53-х. За последнюю неделю от гриппа скончалось ещё 16 детей. Школы 11 штатов закрыты на карантин.Эпидемия охватила 48 из 50 штатов. Она распространяется и, по прогнозам, продолжит расти. Сейчас на каждые 100 тысяч человек приходится 59,9 тысяч госпитализированных. Болезнь сильно ударила по людям старше 65 лет - на 100 тысяч населения приходится 263,3 тысяч пожилых, заболевших гриппом. К весне переболеет около 34 млн из 325,35 млн людей, живущих в США. От осложнений умрут 56 тысяч человек, предполагают в CDC.Большинство заболевших страдает от штамма H3N2, более опасного, чем "свиной грипп". От него не помогают прививки. Медики США советуют гражданам прививаться и вакцинировать детей старше 6 месяцев. Пожилые и дети особенно уязвимы для гриппа. Заболевшим рекомендуют не покидать дом, несмотря на дела и планы.