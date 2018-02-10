Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о праздновании Масленицы за рубежом

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал журналистам о сложившихся традициях отмечать русскую Масленицу в Вашингтоне.

Сергей Денисов

Дипломат рассказал, что праздник отмечается в США уже почти двадцать лет. Раньше это мотивировалось желанием морально поддержать русскую общину американской столицы. Однако сегодня, по мнению посла, празднование русской Масленицы позволяет американцам лучше узнать культурные традиции народов России, познакомить их с кулинарными пристрастиями незнакомой страны, а также способствовать духовному сближению ментальностей граждан.Анатолий Антонов рассказал на брифинге о том, что Масленица - единственный языческий русский праздник, который разрешен Синодом Православной церкви. Он символизирует гибель всего старого, отжившего и возрождение новой светлой жизни.Переход от зимы к весне всегда считался у славян обновлением мира, излечением болезней прошлого, что, по мнению дипломата, актуально для взаимоотношений между двумя суверенными странами. Праздник в русской общине Вашингтона имеет и благотворительную составляющую: все средства направляются в фонд поддержки пожилых сограждан за рубежом.