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| | В Бразилии стартовал традиционный карнавал

В Бразилии стартовал традиционный карнавал

Сегодня, 01:30
В Бразилии стартует очередной карнавал. Об этом сообщают все аккредитованные корреспонденты ведущих информационных агентств.

В Бразилии стартовал традиционный карнавал

 

Экономический департамент мэрии Рио-де-Жанейро уже подсчитал, что в город ожидается полуторамиллионный наплыв туристов, которые принесут в муниципальную казну более 1 млрд долларов. Шествие по традиции начнется с вручением ключа от города королю Момо, которого тщательно отбирают из числа высоких и толстых мужчин. Король считается в этот день правителем города и должен получить ключ лично от мэра. Однако, как отмечают репортеры, в этом году церемония изменит привычный порядок. Мэр Рио-де-Жанейро Марсела Кривелло плохо относится к карнавалу, потому ключ королю будет вручен одним из его заместителей.

В остальном же все пройдет по привычному сценарию. Выберут королеву и принцесс, пройдут платформы от каждого карнавального сообщества, с танцами, музыкой и песнями.

В этом году городские власти намерены ввести жесткое тестирование на алкоголь для всех водителей платформ. Эта мера принята под влиянием прошлогодней трагедии, когда одна из передвижных площадок потеряла управление и врезалась в ограждение. Погибла одна участница и 20 было травмировано.
Сергей Денисов
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