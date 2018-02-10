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| | Любовь к смартфону: Китаец досиделся на унитазе до потери кишок

Любовь к смартфону: Китаец досиделся на унитазе до потери кишок

Сегодня, 13:22
В Китае для любителей скоротать время в процессе выполнения физиологических нужд за телефонными играми теперь есть поучительная история. При долгом сидении на туалете могут произойти инциденты, которые наносят огромный вред здоровью.

Любовь к смартфону: Китаец досиделся на унитазе до потери кишок

 

В городе Чжуншань, провинции Гуандун, мужчина заметил, что из отверстия прямой кишки что-то выскочило в виде «непонятного сгустка», но особого внимания не обратил. Позже мужчина попал в больницу. Там он поведал своему лечащему врачу, что частенько любит поиграть в игрушки во время посещения туалета. В ходе обследования медицинский персонал выявил у геймера выпадения прямой кишки. С помощью своевременного визита и компьютерной томографии пациенту удалось сохранить свою жизнь.

Любовь к смартфону: Китаец досиделся на унитазе до потери кишок

 

Эксперты в медицинской сфере склонны к версии, что ректальный пролапс мог случиться из-за продолжительного обитания в уборной. До этого у мужчины уже были проблемы с прямой кишкой, но не в таких масштабах. Пострадавший не хочет, чтобы кто-то знал его в лицо, поэтому попросил медиков, чтобы его оставили инкогнито для других личностей, которые не связаны с его лечением.
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