Сирийские ПВО отбили очередную атаку со стороны Израиля

Сирийские ПВО подбили несколько истребителей армии Израиля. Сведения об этом распространяет издание SANA, ссылаясь на сведения, полученные из достоверных источников в оборонной сфере САР.

Домбровский Сергей

Инцидент произошел рано утром десятого февраля. С территории Сирии в Израиль якобы запустили беспилотное воздушное судно Ирана, но дрон сбили. Сирийские военные начали атаковать самолеты, принадлежащие ВВС Израиля. Стороны конфликта по-разному объясняют происшествие.По мнению представителей Израиля, они просто отреагировали на нарушение действующих правил о воздушном пространстве. В Сирии говорят об агрессии со стороны соседнего государства. Ранее появилась информация о сигналах тревоги на Голанских высотах. Официальные представители армии Израиля отказали комментировать ситуацию, сославшись на необходимость разобраться в случившемся.