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| | Сирийские ПВО отбили очередную атаку со стороны Израиля

Сирийские ПВО отбили очередную атаку со стороны Израиля

Сегодня, 11:30
Сирийские ПВО подбили несколько истребителей армии Израиля. Сведения об этом распространяет издание SANA, ссылаясь на сведения, полученные из достоверных источников в оборонной сфере САР.

Сирийские ПВО отбили очередную атаку со стороны Израиля

 

Инцидент произошел рано утром десятого февраля. С территории Сирии в Израиль якобы запустили беспилотное воздушное судно Ирана, но дрон сбили. Сирийские военные начали атаковать самолеты, принадлежащие ВВС Израиля. Стороны конфликта по-разному объясняют происшествие.

По мнению представителей Израиля, они просто отреагировали на нарушение действующих правил о воздушном пространстве. В Сирии говорят об агрессии со стороны соседнего государства. Ранее появилась информация о сигналах тревоги на Голанских высотах. Официальные представители армии Израиля отказали комментировать ситуацию, сославшись на необходимость разобраться в случившемся.
Домбровский Сергей
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