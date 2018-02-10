На Голанских высотах слышны звуки воздушной тревоги

Перед этим информационное агентство SANA распространило сведения об атаке противовоздушной обороны Сирии самолетов Израиля. Десятого февраля появились сведения о том, что израильские боевики сбили дрон Ирана, который проник на территорию САР. Сигнал тревоги на Голанских высотах появился в ранние часы субботы.
По мнению экспертов, сирены отреагировали на пуски сирийских ракет по израильским воздушным суднам. Данная информация уточняется, официальных заявлений по этому поводу не поступало. Ранее израильский истребитель F-16 потерпел катастрофу, но члены экипажа успели катапультироваться на своей территории и остались живы.