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| | На Голанских высотах слышны звуки воздушной тревоги

На Голанских высотах слышны звуки воздушной тревоги

Сегодня, 11:13
Представители израильской армии сообщили о том, что сработали сирены воздушной тревоги на Голанских высотах. Причина инцидента не называется, служащие выясняют все обстоятельства происшествия.

На Голанских высотах слышны звуки воздушной тревоги

 

Перед этим информационное агентство SANA распространило сведения об атаке противовоздушной обороны Сирии самолетов Израиля. Десятого февраля появились сведения о том, что израильские боевики сбили дрон Ирана, который проник на территорию САР. Сигнал тревоги на Голанских высотах появился в ранние часы субботы.

По мнению экспертов, сирены отреагировали на пуски сирийских ракет по израильским воздушным суднам. Данная информация уточняется, официальных заявлений по этому поводу не поступало. Ранее израильский истребитель F-16 потерпел катастрофу, но члены экипажа успели катапультироваться на своей территории и остались живы.
Домбровский Сергей
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