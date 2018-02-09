Самолет Emirates экстренно приземлился в Москве из-за смерти норвежца на борту





Самолет Emirates, который летел в Осло из Дубая, внезапно совершил срочную посадку в аэропорту Домодедово. Причиной вынужденной посадки самолета стало плохое самочувствие пассажира - жителя Норвегии 1957 года рождения. Но спасти жизнь норвежцу не удалось.

Татьяна Преображенская

Пассажир скончался к моменту посадки, несмотря на то, что реаниматологи, которые встретили самолет, приложили все усилия для того, чтобы спасти жизнь мужчине. Тело мертвого иностранца сняли с рейса и теперь оно остается в аэропорту до выяснения обстоятельств.На данный момент осуществляется проверка по факту гибели норвежского гражданина. Известно, что самолет авиакомпании продолжит свой полет в Осло в ближайший период времени. Напомним, что в этом году уже был такой случай: умер пассажир самолета, который следовал по рейсу Москва-Барнаул.