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| | Самолет Emirates экстренно приземлился в Москве из-за смерти норвежца на борту

Самолет Emirates экстренно приземлился в Москве из-за смерти норвежца на борту

Вчера, 19:41


Самолет Emirates, который летел в Осло из Дубая, внезапно совершил срочную посадку в аэропорту Домодедово. Причиной вынужденной посадки самолета стало плохое самочувствие пассажира - жителя Норвегии 1957 года рождения. Но спасти жизнь норвежцу не удалось.

Самолет Emirates экстренно приземлился в Москве из-за смерти норвежца на борту

 

Пассажир скончался к моменту посадки, несмотря на то, что реаниматологи, которые встретили самолет, приложили все усилия для того, чтобы спасти жизнь мужчине. Тело мертвого иностранца сняли с рейса и теперь оно остается в аэропорту до выяснения обстоятельств.

На данный момент осуществляется проверка по факту гибели норвежского гражданина. Известно, что самолет авиакомпании продолжит свой полет в Осло в ближайший период времени. Напомним, что в этом году уже был такой случай: умер пассажир самолета, который следовал по рейсу Москва-Барнаул.
Татьяна Преображенская
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