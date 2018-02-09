Житель США полетел с крыши верхом на самодельной ракете

Американец, уроженец города Уилмар, получил тяжелую травму после своего неудачного полета на самодельной ракете.

Татьяна Преображенская

40-летний мужчина «сотворил» самоходные сани из велосипедной рамы, лыж, а еще использовал выхлопную мотоциклетную трубу. Движение саней должна была обеспечить реактивная тяга. Антифриз Heet горе-изобретатель использовал как горючее.С целью проверить свое «изобретение» мужчина залез на крышу дома, вытащил свою «ракету», сел и запустил двигатель. Самодельная ракета полетела, только не в космос, а в снег, врезавшись при этом в ограду.Служба медицинской помощи обнаружила «Икара» на гаражной дорожке. Изобретатель катился по ней на своем творении, кричал и матерился от сильной боли. Напомним, что в прошлом году жителю Калифорнии запретили взлет на самодельной ракете для проверки теории плоскости Земли.