Пенсионер-долгожитель узнал свой возраст и разволновался

Сын пенсионера-долгожителя опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, на котором запечатлен его пожилой отец отвечающий на вопрос о возрасте. Дедушка забыл сколько ему лет, а когда услышал правильный ответ не поверил собственным ушам.

Домбровский Сергей

Долгожитель удивился тому, как быстро летит время, совсем недавно он радовался молодости и собственным силам и вдруг узнал, что в этом году ему исполнилось 98 лет. Пользователи начали активно обсуждать данное видео. По мнению юзеров, дедушка прекрасно выглядит и все прекрасно понимает, а это удивительно для его возраста. Один из подписчиков тоже хотел бы дожить в добром здравии до 98 лет. Пользователи пожелали пенсионеру крепкого здоровья и счастья. По мнению одного из юзеров, старику удалось сохранить здоровье, так как он не одинок. Другой подписчик пожелал старику прожить еще как минимум 20 лет и установить новый рекорд.За два дня данный ролик набрал более 720 тысяч просмотров и 17 тысяч лайков. Пользователи рекомендуют людям не вспоминать о своем возрасте, а всегда надеяться на лучшее каждый день.